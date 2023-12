Metalmeccanici, il sindacato: "Undici mesi di attesa per 50 euro di aumento, un'elemosina"

Il sindacato Sgc Lmo (Lavoratori metalmeccanici organizzati) emana una nota che riguarda i lavoratori del gruppo Marcegaglia.

"Dopo 11 mesi di attesa per il rinnovo del contratto aziendale in Marcegaglia Ravenna - spiega il sindacato - lo stabilimento più grande ed importante del gruppo, i lavoratori hanno ottenuto un aumento di 50 euro mensili netti per il 2023, proprio da elemosina - secondo il sindacato - visto il fatturato di 9 miliardi di euro del gruppo Marcegaglia, ma per tutto ciò bisogna 'ringraziare' la Fim Cisl e la Uil, visto che hanno preferito favorire l’azienda piuttosto che i lavoratori che lavorano per turni tutta la settimana incluso domeniche e festivi".

"Visto e considerato che hanno voluto il terzo referendum per fare passare a sua volta il contratto aziendale preferito dall'azienda e non l’ipotesi d’accordo con tante promesse presentate insieme alla Fiom Cgil e Usb Lavoro Privato, considerando i firmatari del testo unico sulla rappresentanza. Promesse, rimaste tali. Considerando che Fiom e Usb hanno abbandonato il tavolo per l’ipotesi d’accordo e programmano 24 ore di sciopero che anche loro hanno soltanto programmato, anche perché si è svolto sono uno sciopero di 8 ore il 18 ottobre", questo il pensiero del sindacato Sgc Lmo (Lavoratori metalmeccanici organizzati.