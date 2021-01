Meteo, sveglia domenicale con fiocchi coreografici anche a Ravenna

Sveglia domenicale con fiocchi coreografici sulla pianura ravennate. Si è trattato di debolissime precipitazioni, conseguenti ad un afflusso di aria fredda proveniente dal nord Europa, che ha avuto come obiettivo principale la penisola balcanica. Il passaggio di un debole fronte atlantico, scorrendo sull'aria fredda affluita, ha determinato domenica mattina uno sviluppo nuvoloso, che si è manifestato con qualche fiocco di neve. Fenomeni quasi irrilevanti ed in rapida attenuazione. Lieve spolverata sull'entroterra.

La nuova settimana vedrà da giovedì l'ingresso di correnti umidi occidentali sull'Emilia Romagna, che apporteranno nuvolosità sempre più compatta con precipitazioni che interesseranno inizialmente i settori appenninici, per poi estendersi a tutta la regione nella giornata di venerdì. Le temperature sono infatti attese in graduale aumento, con nevicate solo sulle cime più alte appenniniche. Il lungo medio-termine sarà governato da flussi occidentali, con il probabile transito in area mediterranea di qualche onda depressionaria. Saranno quindi possibili alcuni eventi di precipitazioni, con quantitativi che, nel complesso, si prospettano pari o di poco superiori alla norma del periodo. Le temperature sono attese leggermente superiori alla media climatologica.