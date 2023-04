Mette all'asta 2 oggetti per donare un defibrillatore alla scuola: un russiano a "Cash or Trash"

Il russiano Mario Guido Ferranti sarà tra i protagonisti delle nuove puntate della trasmissione televisiva "Cash or Trash - Chi offre di più?", in onda dal 15 maggio sul canale Nove dal lunedì al venerdì alle ore 19.30. Nel format, cinque "mercanti" si contendono in un’asta oggetti vintage o trovati in soffitta. Ferranti metterà all'asta due oggetti regalatigli da un antiquario molti anni fa. Il ricavato della vendita sarà impiegato per l'acquisto di un defibrillatore professionale da donare a una scuola di Russi, che sarà individuata in accordo con l'Amministrazione comunale. Alla cifra raccolta in tv saranno anche aggiunte le eventuali donazioni di chi vorrà aderire all'iniziativa. Al momento hanno già dato il loro contributo alcune attività commerciali: nel dettaglio, la pasticceria Babini di Russi, la rosticceria pasta fresca La Furzena e il ristorante Casale Falasco.