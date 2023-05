Mette una bici in vendita su Facebook, ma era rubata: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nello scorso weekend, hanno arrestato una persona e restituito, al legittimo proprietario, una bici rubata nei giorni scorsi.

In particolare i militari dell’aliquota radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità portoghese, senza fissa dimora sul territorio e destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo scontare la pena residua di mesi sette per una resistenza a pubblico ufficiale commessa nell’anno 2017. Il 60enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Ravenna.

Nel secondo caso, una bicicletta asportata a Cervia nello scorso fine settimana e messa in vendita sul portale di compravendita "marketplace" di Facebook è stata restituita al legittimo proprietario. L’autore del post è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.