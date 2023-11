Mezzano festeggia il 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo

Per celebrare il 79° anniversario della Liberazione di Mezzano dal nazifascismo (5 dicembre 1944) la sezione ANPI “Erminio Salvatori” di Mezzano organizza per

martedì 5 dicembre alle 20.30 presso la Sala Ettore Zannoni in Piazza della Repubblica 5 la presentazione del libro di Ines Pisoni: "Mi chiamerò Serena". Il volume presenta il racconto di una giovane donna che sceglie di resistere partecipando attivamente, anche in Romagna, alla lotta di Liberazione. Ne parleranno: Natalina Menghetti già sindaca di Alfonsine e Giuseppe Masetti Direttore ISREC Ravenna. Ci saranno anche letture tratte dal libro a cura di Caterina Marchetti sindacalista - attrice – del direttivo ANPI Mezzano.