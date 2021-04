Mezzano, grazie alla donazione cresce la libreria all’interno dei "Vagoni della memoria"

Massimiliano Rizzardi e Marcello Iervolino dell'associazione ravennate Cuore e Territorio hanno donato diversi volumi all'Anpi per ampliare lo spazio letterario nel parco pubblico

Prosegue il progetto “Un mondo letterario”, grazie all’associazione ravennate Cuore e Territorio. Nella giornata di giovedì, nel parco pubblico di Mezzano, nei pressi dell’arena in cui si svolgono gli spettacoli estivi, i delegati Massimiliano Rizzardi e Marcello Iervolino hanno incontrato Gianstefani Medarda e Olindo Antonellini dell’ Anpi a cui hanno donato, per contro dell’ Associazione, numerosi libri per contribuire all’allestimento di una libreria all’interno dei “Vagoni alla memoria e al progresso”.

Un gesto che mostra una significativa attenzione al territorio per contribuire ad evitare che zone di aggregazione importanti per la città, luoghi pubblici, verdi e della Memoria possano essere oggetto di degrado, intaccando così il “cuore” dei cittadini. Per chi è interessato a donare libri si può contattare l’associazione al 3288059443.