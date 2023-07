Mezzo milione per intrattenimento e promozione sui mercati esteri: le scelte di Visit Romagna sull'avanzo di bilancio

Si è tenuto mercoledì il CdA di Visit Romagna, alla presenza del presidente e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, dei sindaci Allegni (Bertinoro), Giorgetti (Bellaria Igea Marina) e Parma (Santarcangelo) e degli assessori Costantini (Ravenna), Fornasini (Ferrara) e Mari (Comacchio). Oggetto della riunione odierna sono state le proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione in vista della prossima Assemblea dei Soci in programma il 19 luglio. I punti di discussione hanno riguardato la variazione all'assestamento generale al bilancio 2023-2025 e il programma annuale delle attività turistiche 2023.

In particolare, considerato che nell’anno 2022 si è registrato un avanzo di bilancio pari a euro 548.910,93, la proposta è di utilizzare tale disponibilità a favore di progetti di animazione e intrattenimento turistico per il 2023 per un importo di circa 270.000 euro e la restante parte (euro 278.910,93) a favore di progetti di promo commercializzazione in gran parte per azioni sui mercati esteri. Oggetto dell’incontro di oggi sono stati anche l’adesione di Visit Romagna al partenariato con il Comune di Rimini per la sua candidatura a capitale italiana della cultura e la condivisione dei criteri attuativi della riforma dell’informazione e accoglienza turistica previsti dalla normativa vigente.