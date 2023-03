Mezzo milione per piazza Bovio a Santo Stefano: 30 nuovi posti auto

Finalmente piazza Bovio a Santo Stefano verrà riqualificata. La richiesta era emersa già negli anni passati da parte di alcuni consiglieri comunali; ora è stato approvato il progetto di fattibilità della riqualificazione della piazza, che comporterà una spesa di 500mila euro.

L’intervento nasce da esigenze sia strutturali che funzionali. Allo stato dei fatti la sezione stradale perimetrale all’area verde, avendo una larghezza pari a circa 7 metri ed essendo a doppio senso di circolazione, non permette la sosta regolamentata. La pavimentazione, i marciapiedi e i cordoli presentano un elevato stato di degrado.

L’intervento consentirà di realizzare 29 posti auto e un posto auto per i disabili; inoltre, avendo ora un unico ingresso nella piazza, ora più lontano dalla via Beveta, e non essendoci più la sottostrada, si è riusciti a diminuire i conflitti tra i flussi veicolari. La piazza sarà adibita in parte a parcheggio e in parte rimarrà come area verde. Il progetto è stato concepito per soddisfare le esigenze degli abitanti, fornendo aree di parcheggio che consentano di accedere agli esercizi commerciali situati lungo la via Cella.