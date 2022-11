Il Mic cerca un nuovo segretario generale: aperto il concorso

La Fondazione Mic - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza ha indetto un concorso per il ruolo di segretario generale a tempo parziale di 36 ore settimanali. Le domande di amissione vanno presentate entro le ore 13 del 12 dicembre 2022. Il segretario generale è figura cui competono le responsabilità della gestione amministrativa, contabile e del personale della Fondazione, e svolge le proprie funzioni seguendo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, e per esso del Presidente, e prestando piena collaborazione e supporto alla Direzione del Museo ed alle persone incaricate della realizzazione dei programmi culturali e scientifici del Mic. Maggiori informazioni su requisiti e doamnda di ammissione al concorso si possono trovare sul sito del Mic Faenza.