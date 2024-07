Michele, studente pendolare modello: "Sogno di diventare un pilota delle Frecce Tricolori. L’impegno ripaga sempre"

Studente pendolare modello. Michele Pio Pastore ha chiuso il suo cammino all'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca di Forlì" con il massimo dei voti. Si definisce "un ragazzo semplice, umile, onesto e generoso, mi definisco inoltre un ragazzo determinato e testardo, il quale se si pone un obiettivo, intende raggiungerlo a tutti i costi. Le mie passioni sono tante, oltre a quella per l’aeronautica, in particolare per gli aerei militari, sono appassionato di basket, sport che ho frequentato tanto in passato, seguo inoltre, con grande interesse Formula 1 e MotoGp. Mi piace anche disegnare. Ascolto musica di vario genere, ma prediligo quella napoletana, il mio cantante preferito è Geolier".

Si è diplomato con il massimo dei voti. Come definisce il suo cammino all’Itaer?

"Il mio percorso scolastico all’Itaer è stato ricco di emozioni e sicuramente sarà indimenticabile. Ho conosciuto persone speciali che hanno reso ancor più bello il mio cammino, dai professori ai compagni, dai bidelli ai baristi. In questi anni ho sempre raggiunto la scuola con i mezzi di trasporto, effettuando una vita da pendolare. Abito a Massa Lombarda, un piccolo paese in provincia di Ravenna, a metà strada tra Lugo (paese natale di Francesco Baracca, ndr) e Imola. Il percorso dal punto di vista logistico è stato molto impegnativo e ha limitato in modo importante il mio tempo libero, poiché raggiungere la scuola non è stato semplice. Ho affrontato tutti i giorni 4 ore totali di viaggio, 2 all’andata e 2 al ritorno, facendo rientro a casa non prima delle 16 durante la settimana, il lunedì invece all’ora di cena, poiché il sabato all’Itaer non si va scuola. Molto spesso ho studiato in luoghi di fortuna, come stazioni ferroviarie, bar, autobus, poiché non vi era la coincidenza per tornare a casa".

Lei ha scelto l’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo”. E’ una decisione frutto per la sua passione per il volo?

Ho scelto l’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo” perché sono stato sempre attratto dal mondo del volo, come ho detto in precedenza, vivo in un paesino vicino Lugo, dove è presente l’aeroporto “F. Baracca”, pertanto vedo aerei volare ogni giorno. La mia passione per il volo è cresciuta sempre di più sin dal primo anno Itaer, durante il secondo anno in particolare, quando ho effettuato un’attività di volo al Campo Volo di Faenza".

La materia preferita?

E’ difficile scegliere una materia nello specifico, sicuramente quelle che mi hanno attratto di più sono state Matematica e Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo, materia comprendente anche Meteorologia e Traffico Aereo.

Ha conseguito il brevetto di volo?

"Non ho ancora conseguito il brevetto di volo, perché il mio obiettivo è quello di entrare nelle Forze Armate, nelle specifico far parte dell’Aeronautica Militare e diventare un pilota delle Frecce Tricolori".

Il ricordo più bello di questi cinque anni?

"Ce ne sono tantissimi, ma il più bello è quello del Corso di Cultura Aeronautica svolto durante il quarto anno, grazie al quale ho volato come copilota a bordo di un Siai 208, al fianco di un pilota militare del 60° Stormo di Guidonia.

Come ha vissuto la maturità?

"Ammetto di essere un ragazzo calmo e lucido anche nelle situazioni emotivamente più forti. Ho affrontato le prove scritte con serenità e senza alcun tipo di paura. Nel momento precedente la prova orale, invece, ho avuto tanta ansia, in quanto sono stato uno dei primi a sostenerla. Quando sono entrato all’interno dell’aula d’esame, mi sono svincolato della tensione che avevo e ho dato il meglio di me stesso. All’uscita dall’aula ho avuto un senso liberatorio e mi sono sentito orgoglioso del traguardo raggiunto.

Vorrei fare un ringraziamento speciale ai miei compagni di scuola. Ai miei professori, i quali con professionalità e dedizione mi hanno sempre supportato. Un ulteriore ringraziamento va ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e soprattutto mi hanno sempre lasciato libero di scegliere.

Ora cosa farà?

"Al momento sto partecipando a vari concorsi delle Forze Armate, sono in attesa di affrontare le varie fasi concorsuali. Il mio sogno, come detto in precedenza, è quello di diventare un Pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori).

Avrei anche un piano B, ma non ci penso perché farò di tutto per realizzare il mio più grande desiderio. L’impegno ripaga sempre".