Un 21enne ravennate in tv incanta il pubblico di 'I Soliti Ignoti' suonando il fagotto

"Col fagotto è stato amore a prima vista: sono entrato in conservatorio come pianista e dovevo scegliere un secondo strumento, il mio insegnante disse che secondo lui avevo la faccia da fagotto, io non sapevo neanche cosa fosse!", ha spiegato Michele facendo ridere il pubblico