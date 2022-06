La bellissima Michelle Hunziker fa capolino a Cervia e scatta foto coi salinari: "Le saline sono magiche"

Si conferma nuovamente l'amore di Michelle Hunziker per la Romagna, e in particolare per il territorio di Cervia. La bellissima conduttrice in questi giorni si trova a Cervia, dove ha scattato diverse foto alle saline e anche con i salinari. Ogni estate puntualmente la Hunziker fa capolino nel cervese, dove l'estate scorsa ha portato anche la due giorni di 'Iron Ciapèt'.

"Ci deve essere qualcosa di sacro nel sale… lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare - scrive la Hunziker sui suoi canali social - Oggi ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia. Evviva la Romagna sempre!.