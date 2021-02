Migliaia di spettatori online per la maratona musicale dedicata a Patrick Zaki

Buon successo per l'iniziativa “Voci X Patrick”, la maratona musicale in streaming per chiedere la liberazione di Patrick Zaki. L’evento dell’8 febbraio promosso da Amnesty International Italia, MEI - Meeting degli Indipendenti e Voci per la Libertà ha raggiunto l’obiettivo di coinvolgere tantissimi artisti in questa significativa richiesta di libertà per lo studente egiziano dell’Università di Bologna che è detenuto nelle carceri del Cairo come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

La maratona musicale si è svolta da mezzogiorno a mezzanotte, dodici ore di musica ed interventi in diretta per un evento che ha ottenuto il Patrocinio della Camera dei Deputati, dell’Università e del Comune di Bologna. A seguirlo sono state decine di migliaia di spettatori con più di mille condivisioni e con centinaia di messaggi di persone comuni che assieme agli artisti e agli organizzatori hanno chiesto la libertà per Zaki.

Oltre 200 gli interventi di artisti, giornalisti, conduttori e organizzatori in quella che è stata la più grande mobilitazione musicale dedicata allo studente. Tra i musicisti, nomi come Roy Paci, Grazia di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis, Marina Rei, Cosimo Damiano Damato, Erica Mou, Antonio Iammarino e molti altri. Ad amplificare i contenuti della maratona la staffetta che Rai Radio 1 ha realizzato durante tutta la giornata con il passaggio di testimone tra i vari programmi e le edizioni del giornale radio. Ogni programma ha mandato in onda un brano di un artista, con interviste e interventi in diretta.