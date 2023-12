Il panettone artigianale migliore d'Italia è di un ravennate: "Il mio ingrediente segreto? La mia famiglia"

Come si suol dire, è decisamente il suo anno: stiamo parlando di Luca Rubicondo, pasticciere di Solarolo che - dopo essere stato eletto appena qualche mese fa ' miglior pasticciere d’Italia ' -, lo scorso weekend si è aggiudicato il primo posto nella classifica annuale dei 30 migliori panettoni artigianali del 2023 secondo Dissapore. Il suo panettone, da un chilo e in vendita al prezzo di 37 euro, si può acquistare alla 'Rubicondo Pasticceri' di Solarolo.

"Con il 2023 il miglior panettone artigianale torna ad essere un basso milanese, ma la mano che lo produce è una novità assoluta: Luca Rubicondo, anni 37 e un mestiere ereditato con la pasticceria di famiglia, è un progressista della pasticceria e si dimostra così anche un virtuosista del grande lievitato classico - si legge nelle motivazioni della premiazione - Diplomato perito meccanico, perché il padre non voleva forzarlo all’attività, e dunque pasticcere per libera scelta, ha mosso i primi passi dal maestro Gino Fabbri, per poi esperire l’artigianato della lievitazione tra Francia, Australia e Stati Uniti. Ritornando a Solarolo si è dato alla reinterpretazione della tradizione, superando l’alienazione da laboratorio con hamburger di bomboloni et similia (delle sue creazioni curiosissime ve ne abbiamo parlato in questo articolo, ndr). E anche il suo panettone, per antonomasia costretto ai canoni, riesce ad attirare l’attenzione, con l’espediente scaltro delle uvette e dei canditi di diversa pezzatura e calibro, nonché con l’abbondanza delle sospensioni stesse. Vincono la ricchezza e l’equilibrio, la cottura perfetta che non cede al compromesso con la filatura".

"Vorrei ringraziare mio fratello Alberto e la mia famiglia, perché sono l'unico ingrediente segreto del mio panettone - commenta chef Rubicondo - Le cose stanno girando bene e non mi capacito neanche io di cosa sta succedendo. Il mio primo maestro mi diceva sempre: “Luca, lascia pensare i cavalli, che hanno la testa grossa!”. Grazie Davide, ovunque tu sia".