Migliora la qualità dell'aria in provincia: stop alle limitazioni d'emergenza

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (https://bit.ly/bollettinoaria) da sabato 10 febbraio tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (compresa domenica prossima, 11 febbraio, e tutte quelle fino al 30 aprile, esclusa solo domenica 31 marzo, giorno di Pasqua):

- divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo), a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.

In Bassa Romagna

Restano comunque le misure ordinarie, in vigore fino al 30 aprile 2024: per tutti i Comuni della Bassa Romagna il divieto di abbruciamento di residui vegetali; il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti, stufe) con classe di prestazione energetica inferiore a 3 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo); il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso (Euro 3 per i residenti nei Comuni il cui territorio sia stato alluvionato), ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2 compreso e ai veicoli bifuel, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso. Per ulteriori informazioni, chiamare la centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna al numero 0545 299470.