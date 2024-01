Migliora la qualità dell'aria: stop alle misure emergenziali

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (https://bit.ly/bollettinoaria) da domani, sabato 20 gennaio, tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione.

All’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (compresa domenica prossima, 21 gennaio, e tutte quelle fino al 30 aprile, esclusa solo domenica 31 marzo, giorno di Pasqua): divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo), a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.