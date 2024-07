Ravenna pronta ad accogliere i migranti della 'Aita Mari': visite e controlli al Pala De Andrè

E' terminato il sopralluogo al Pala De Andrè per organizzare lo sbarco e l'accoglienza dei 34 migranti salvati dalla "Aita Mari", di cui 2 donne entrambe siriane, una al settimo mese di gravidanza, 1 minore accompagnato e 2 non accompagnati. L’arrivo della nave ong è previsto al momento per venerdì 19 nel primo pomeriggio, probabilmente verso le 15, alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna. La nave si trova attualmente al traverso di Siracusa a circa 700 miglia marine da Ravenna.

Con pullman della Croce Rossa Italiana le 34 persone saranno poi trasferite al Pala De Andrè dove si svolgeranno le visite sanitarie speditive e tutti gli adempimenti di polizia (identificazione e fotosegnalamento) e dei servizi sociali del Comune di Ravenna. I migranti saranno poi ripartiti tra le varie province della Regione Emilia Romagna secondo il seguente piano: 8 a Bologna, 3 a Ferrara, 4 a Forlì Cesena, 5 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza, 4 a Reggio Emilia, 2 a Rimini e 3 a Ravenna.

Le nazionalità delle persone a bordo sono di prevalenza siriana (24), dal Bangladesh (6), Egitto (3) e Nigeria (1). Le condizioni sanitarie a bordo sono stabili. La Prefettura riferisce che ci sono 2 casi di lievi traumi da verificare e 2 casi di diabete ed ipertensione, al momento sotto controllo. L’età delle 34 persone oscilla tra i 18 ed i 50 anni. Sarà il dodicesimo sbarco di navi ong al Porto di Ravenna, a partire dal 31 dicembre 2022. In totale gli arrivi saranno stati finora 1227 di cui 174 minori non accompagnati.

