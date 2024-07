Dai migranti alla gestione delle emergenze: in Prefettura il punto tra i sindaci del Ravennate

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha incontrato oggi in Prefettura il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele De Pascale insieme ai sindaci dei 18 Comuni della Provincia, tra i quali i primi cittadini neo eletti di Bagnacavallo, Casola Valsenio, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno e Solarolo e i 4 sindaci riconfermati di Alfonsine, Brisighella. Castel Bolognese, e Russi. Quella di oggi è stata l’occasione per formulare ai neo eletti e riconfermati sindaci l’augurio di un proficuo lavoro e per fare il punto della situazione sull’ordine e sicurezza pubblica sul territorio provinciale, che vede un trend complessivo dei reati in diminuzione nel 2023 rispetto all’anno precedente ed al 2019 (anno pre Covid), diminuzione che risulta ancora più marcata se si raffrontano i dati relativi al primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, 2022, 2019.

Nell’incontro si è parlato anche dell’attuale quadro del sistema locale di accoglienza diffusa dei migranti, che vede un modello articolato su 92 Centri di Accoglienza Straordinari e 10 Enti Gestori. Il prefetto De Rosa ha comunicato la costituzione di tre tavoli tematici territoriali con la partecipazione dei Servizi Sociali per il raccordo e l’unificazione degli interventi a favore dei nuclei familiari e dei soggetti vulnerabili titolari di protezione internazionale o di altra forma di protezione riconosciuta dalla normativa in materia. E’ stato raccomandato, inoltre, di procedere in tempi rapidi all’aggiornamento dei contenuti dei rispettivi Piani Comunali di Protezione Civile alla luce dei nuovi scenari di rischio emersi dopo gli eventi alluvionali di maggio 2023. A tal riguardo si è preso atto del Piano Speditivo Dinamico sulla Viabilità, che prevede una serie di misure preventive relative alla viabilità da attivarsi in caso di allerte meteo e modulato sui diversi livelli di allarme redatto dalla Prefettura e ai sindaci è stata data l’indicazione di recepirlo nelle pianificazione dei Piani Comunali, nonché del Progetto di formazione e diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole e per la cittadinanza, predisposto dalla Prefettura e che sarà posto a disposizione dei Comuni e dei vari attori del sistema di Protezione Civile.