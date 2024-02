Migranti e inclusione: a Bagnacavallo un convegno sui 'diritti sospesi'

Si svolgerà venerdì 23 e sabato 24 febbraio a Bagnacavallo il convegno “Dis-persi nel sistema: i diritti sospesi nelle migrazioni”, promosso dall’associazione Cif – Centro italiano femminile di Bagnacavallo, in collaborazione con il Comune e con il supporto di diverse associazioni del territorio. Il convegno si terrà presso la sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo e si articolerà fra il pomeriggio di venerdì 23 e la giornata di sabato 24. Si alterneranno numerose voci di docenti universitari, medici, giornalisti, operatori umanitari, volontari e rappresentanti delle istituzioni. Ci sarà poi una “Finestra su Bagnacavallo” con le esperienze di inclusione portate avanti sul territorio comunale. Nelle due giornate interverranno, tra gli altri, il dottor Maurizio Marceca dell’Università La Sapienza e la dottoressa Tiziana Marzulli del Dipartimento Cure Primarie di Ravenna, padre Giuliano Stenico della Fondazione Ceis, l’onorevole Ouidad Bakkali e il sociologo Adel Jabbar. Si collegheranno in streaming Francesca Bonelli dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati dalla Moldavia, la giornalista Angela Capponnetto da Cutro e l’europarlamentare e medico Pietro Bartolo da Lampedusa.

I lavori si apriranno venerdì 23 alle 14 con la registrazione dei partecipanti e, a seguire, i saluti istituzionali della sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni, del prefetto Castrese De Rosa e del presidente della Provincia Michele de Pascale. Seguirà un pomeriggio dedicato a riflettere sui “grandi nodi che tengono sospesi i diritti dei migranti: scuola, tutela della salute, l’abitare precario e gli aspetti giuridici di un lessico spesso confusivo”. A moderare il pomeriggio sarà Andrea Bassi, professore associato in Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Si riprenderà sabato 24 alle 8.30 con una mattinata il cui focus sarà su “vissuti, pensieri ed emozioni di chi intraprende il viaggio verso l’Europa, con esperienze di chi è accolto e di chi accoglie”. A moderare i vari interventi sarà l’avvocata Lina Taddei. Dopo la pausa per il pranzo, il convegno si chiuderà nel pomeriggio di sabato 24: a partire dalle 15 si porrà lo sguardo “sull’umanità migrante che fatica a vedere rispettati i propri diritti e rispetto alla quale spesso ci sentiamo innocenti o lontani”. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione. Sono riconosciuti crediti Ecm per professioni sanitarie e assistenti sociali. Info e registrazioni: bagnacavallocultura.it/event-item/dispersinelsistema/