Da aprile servirà un piano B per i migranti: "Sbarco in Fabbrica Vecchia e controlli sanitari al Pala De Andrè"

L'arrivo degli 84 migranti tratti in salvo dalla Ocean Viking al Terminal Crociere di Porto Corsini, il secondo sbarco nel giro di 50 giorni, è stata l'occasione per tornare a riflettere sull'organizzazione per eventuali sbarchi futuri che dovesse decidere il governo. Il terminal, infatti, sarà disponibile sono fino ad aprile, poi ripartirà la stagione delle crociere. A quel punto bisognerà pensare a un luogo alternativo, tenendo anche conto del concomitante avvio dei lavori che interesseranno l'hub portuale dopo l'estate.

Come possibile alternativa si è ipotizzato, a determinate condizioni, di utilizzare la banchina di Fabbrica Vecchia, confermano il Prefetto Castrese De Rosa e il sindaco Michele de Pascale. " Da aprile questo terminal non sarà più disponibile e ci dovremo organizzare - dice il Prefetto - Al momento la soluzione B è quella della banchina di Fabbrica Vecchia, poi bisognerà trovare una struttura dove portarli per fare tutti gli adempimenti. Si è pensato, ad esempio, al Pala De Andrè o all'Almagià".

"La fabbrica vecchia è l'unica soluzione possibile per evitare quello che hanno fatto in altre città, ossia utilizzare i terminal container - aggiunge il sindaco de Pascale - Noi non vogliamo portare migranti, infermieri, volontari e tutte le persone dentro un terminal container, con il rischio che succedano incidenti". Da qui l'idea di Fabbrica Vecchia. "Il problema è che poi bisognerà trasportare i migranti con i mezzi in altro luogo per i controlli sanitari e di polizia, come il Pala De Andrè ad esempio. Logisticamente diventa una soluzione molto sfortunata, ma se ci chiederanno di farlo lo faremo".