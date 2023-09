Migranti, la Life Support in viaggio verso Ravenna: "28 persone costrette a 4 giorni di navigazione"

Arrivano i primi aggiornamento dal comando della nave "Life Support" di Emergency, in viaggio verso Ravenna dove è previsto per lunedì pomeriggio lo sbarco di 28 persone fra uomini, donne e bambini. Al momento non risultano casi urgenti che necessitano di ospedalizzazione, così come non risultano casi infetti di scabbia. E contrariamente alle prime informazioni diramate, non ci sarebbe nessuna donna incinta a bordo. L'Usmaf fa sapere che tra i casi che necessiteranno di controlli sanitari ci sono un uomo con disturbo post traumatico da stress, una donna con patologie cardiache e un uomo con ipertensione e diabete (tutti in trattamento a bordo nave). Come reso noto dalla Prefettura, dopo lo sbarco al terminal crociere, i migranti saranno poi portati al Cmp per i successivi controlli.

"Si trattava di un'imbarcazione in difficoltà di navigazione - così Emanuele Nannini, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso della Life Support racconta il salvataggio dei 28 migranti nel mar Mediterraneo - Si trovavano lontanissimi da qualsiasi costa. Il loro motore non funzionava e non sarebbero mai riusciti ad arrivare in un posto sicuro". Tra le persone salvate ci sarebbe anche una donna molto anziana.

"Purtroppo abbiamo ricevuto con molta tristezza che ci è stato assegnato come porto Ravenna: serviranno circa 4 giorni di navigazione per raggiungerlo", prosegue Nannini. Un lasso di tempo in cui la nave si troverà lontana dalle aree in cui salvare vite e che inoltre costringe "le persone che abbiamo salvato, che erano già in mare da 48 ore a stare ulteriori 4 giorni in navigazione. La scusa del Governo per questo porto lontano è non mettere in difficoltà i porti italiani, ma ci sembra veramente strano che solamente 28 persone possano mettere in difficoltà qualsiasi porto dalla Sicilia all'Italia Settentrionale".