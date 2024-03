Migranti sbarcati in Sicilia, salma del 17enne sotto sequestro. De Pascale: "Pietà tardiva per i morti, si pensi anche ai vivi"

È arrivata durante la notte a Pozzallo, nel ragusano, la nave Sea Watch 5 - inizialmente indirizzata a Ravenna - con 51 migranti, compreso il cadavere del 17enne, che è stato trasportato nella camera mortuaria del cimitero. I superstiti, tutti in discrete condizioni fisiche, sono stati ospitati nell'hotspot del porto. La salma del ragazzo deceduto, dopo l'ispezione del medico legale, è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Ragusa, che con tutta probabilità disporrà l'autopsia.

Alla nave della Ong era stato comunicato in un primo momento di recarsi a Ravenna, successivamente le è stato assegnato come porto sicuro quello di Pozzallo. "Si è conclusa una vicenda inverosimile - ha detto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - in quanto era stato individuato come porto di sbarco Ravenna, che avrebbe costretto i migranti, con un cadavere a bordo, a sostenere altri quattro giorni di navigazione. È prevalso il buon senso dopo le tantissime e giustissime proteste di chi riteneva disumana la scelta originaria.Siamo appena agli inizi di un'altra stagione estiva degli sbarchi che si preannuncia, ancora una volta, complessa e difficile. Un ringraziamento alla prefettura, alle forze dell'ordine, al personale sanitario e alla Protezione civile per il grande impegno profuso nelle operazioni di sbarco".

“Il Governo Meloni con grave ritardo ha sensatamente cambiato idea e assegnato alla nave Ong Sea Watch 5 il più vicino porto di Pozzallo, anziché quello di Ravenna che si trova a 4 giorni di viaggio e più di 1500 chilometri di distanza dal luogo di salvataggio. Un dietrofront palesemente determinato dal fatto che sulla nave viaggiava, insieme a oltre 50 superstiti, il cadavere di un giovane di appena 17 anni - attacca il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Il Governo dunque ha avuto un sorprendente moto di pietà e di umanità per questa giovane vittima, che dopo aver avuto distrutta la propria vita, rischiava di vedere vilipesa anche la dignità del proprio cadavere. Purtroppo bisogna riscontrare che analoga pietà non è valsa quando è stato il momento di garantire un porto sicuro agli oltre 900 migranti sbarcati nell'ultimo anno a Ravenna, tra i quali oltretutto c’erano donne in gravidanza e bambini, anche neonati, costretti a un ulteriore viaggio di migliaia di chilometri a causa della distanza tra il luogo di salvataggio e il luogo di approdo".

"Quando si tratta di accogliere, Ravenna è e sarà sempre pronta a fare la sua parte con competenza, umanità e un’organizzazione efficiente, come è stato fatto in occasione di ogni sbarco, e come facciamo da anni quotidianamente con il riparto nazionale - conclude de Pascale -, ma una riflessione in questa situazione paradossale e drammatica viene da farla: la pietà per i morti è sacrosanta, ma ne andrebbe garantita altrettanta ai vivi”.