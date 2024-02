Migranti, è sbarcata al Porto di Ravenna un'altra nave con a bordo 134 persone

E' sbarcata come previsto sabato mattina alle ore 7 alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini la nave ong di Medici Senza Frontiere "Geo Barents", con 134 migranti a bordo di cui 87 uomini e 13 donne adulti e 34 minori, di cui 15 non accompagnati. In base alle informazioni 90 migranti provengono dalla Siria, 26 dall'Egitto, 10 dal Pakistan, 5 dall'Etiopia, uno dal Bangladesh, uno dall'Eritrea e uno dalla Palestina. A bordo nave sono presenti 12 nuclei familiari, tutti provenienti dalla Siria. Tra i 34 minori ci sono 2 bambini di appena 2 anni, i restanti hanno un’età compresa tra i 4 e i 17 anni.

E' stato deciso che 70 migranti saranno distribuiti nelle province dell'Emilia-Romagna mentre 64 delle persone a bordo della nave saranno trasferite nel Lazio. (Foto Argnani).