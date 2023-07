Una serata contro gli stereotipi: a Milano Marittima il concorso "Miss Curvyssima"

Si è tenuta a Milano Marittima la tappa di Miss Curvyssima 2023, ospitata dal ristorante "La Barca Nel Bosco". Un evento che ha riscosso un buon successo. La serata, organizzata da Loredana Amorosa, si è svolta domenica 9 luglio, confermando l'importanza di questa manifestazione che celebra la bellezza in tutte le sue forme. Luisa Tortora è stata incoronata "Miss La Barca Nel Bosco", acquisendo il titolo di vincitrice della serata. Un altro importante riconoscimento è stato conquistato da Chiara Rubbiani, che è stata premiata come "Miss Plus Size", assicurandosi così un posto per la finale nazionale.

La serata ha visto anche altri premi distribuiti in diverse categorie: Marica Ferilli si è classificata terza come Miss “Femme Fatale"; Ivana Ramona è stata premiata con il titolo di seconda classificata come Miss “Moda”; Sara Valentino è stata nominata Miss "Sophia Curvy"; Francesca Scarabello è stata incoronata Miss "Playarent"; Debora Perpetuini, Carlotta Gelli e Erika Palestini hanno condiviso un pari merito come Miss "Cesena in Fiore"; Mariapia Zito e Chiara Decolori hanno ottenuto un pari merito come Miss "Se Dici Lavoro"; Doriana Angiulli è stata premiata come Miss "Ink Shake Tattoo". Ogni partecipante ha avuto l'opportunità di esprimere la propria personalità, in un contesto che celebra la libertà di essere se stessi e la diversità delle forme fisiche. Ideato da Samantha Togni, Miss Curvyssima 2023, con il suo messaggio positivo di inclusione e rispetto, continua a ispirare e a emozionare.