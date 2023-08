Milano Marittima diventa 'MiMa Dream': party anni '70 e tante novità per le feste natalizie

Si chiama Mi.Ma. Dream il nuovo brand di Milano Marittima, la località tra le più glamour, accattivanti ed eleganti d’Italia, che da più di 100 anni fa sognare i turisti. La nuova immagine della città farà da fil rouge agli eventi promossi dal Comune di Cervia per l’estate, oltre che per quelli che animeranno il Natale e il Capodanno 2023. È stata concepita dall’agenzia Nextime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri, e racchiude il carattere glamour della località, le sue componenti Liberty, l’anima Green che la contraddistingue, con due declinazioni del brand: SuperSummer e SuperXmas.

Sabato 19 agosto il nuovo brand si presenta con l'appuntamento Summer of Love, una grande festa a tema anni Settanta che si snoda tra la Rotonda Primo Maggio e le strade del centro di Milano Marittima con un ricco programma di performance, installazioni e artisti internazionali (dalle ore 20:00 alla 01:00). Tutti i partecipanti sono invitati a mascherarsi. Viale Gramsci si trasforma nel Viale Lunare tra atmosfere, sonorità, colori e installazioni che porteranno il pubblico nel blu della notte stellata, dove maschere lunari e artisti di strada sfileranno tra il pubblico. Anche Viale Matteotti cambia aspetto e diventa il Viale Superflower tra installazioni giganti, icone pop e personaggi fantastici. Le note del Rock & Roll risuonano per le strade di Milano Marittima grazie al Tao Love Bus, il pulmino Volkswagen a bordo del quale i musicisti si esibiranno in classici come i Beatles, Elvis Presley e David Bowie. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine alle ore 22:00 nella Rotonda Primo Maggio con il grande Flower Party e la band Showzer, sotto le stelle di Milano Marittima per celebrare, ballando e cantando, gli anni ’70 fino alle hit dance del momento.

Mi.Ma. Dream SuperXmax si svolgerà invece dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 trasformando i luoghi più importanti della città in un ambiente natalizio ricco di atmosfere. Artic Circle sarà la grande Pista del Ghiaccio di 1000 metri quadri che girerà intorno alla Rotonda Primo Maggio e ospiterà gli Show della Neve con narrazioni a tema, luci sceniche e musiche natalizie. Viale Gramsci e Viale Matteotti saranno illuminati dal Distretto Liberty, una serie di porte in un contrasto di luci per un effetto emozionante. Infine Viale Ravenna e Viale Forlì, decorate delle mongolfiere luminose, diventeranno l’area Eco Christmas Lodge dove passeggiare e rilassarsi.

Il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore agli eventi Michela Brunelli hanno dichiarato: “Eleganza, divertimento e spettacolo all’insegna dell’alta qualità sono i temi di questa nuova rassegna che intende portare innovazione, suggestione nella località di Milano Marittima. L’emozionante evento di agosto sarà la scintillante occasione per presentare la rassegna di eventi che caratterizzerano le prossime festività natalizie, quando gli ospiti potranno trovare nella nostra città numerose novità e attrazioni. L’obiettivo rimane quello di continuare ad innalzare l’attrattività e la qualità nel nostro territorio".