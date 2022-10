Milano Marittima, intitolato il lungomare all'albergatore 'Tonino' Batani

Giovedì è stato intitolato il Lungomare di Milano Marittima ad Antonio "Tonino" Batani, il lungimirante imprenditore e albergatore d'eccellenza del sistema turistico italiano, scomparso nel 2015. Erano presenti il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il Sindaco di Cervia Massimo Medri, il Presidente del Consiglio comunale di Cervia e Delegato alla Sicurezza della Provincia di Ravenna Gianni Grandu, Paola Batani figlia di Tonino con i familiari e diverse autorità provinciali e locali.

Il Lungomare, che parte dal Porto canale di Cervia e arriva al canalino di Milano Marittima, è uno degli esempi di riqualificazione urbanistica più significativa degli ultimi tempi e fu proprio Antonio “Tonino” Batani, che per primo la avviò, investendo risorse private, sistemando il tratto fra via Baracca e via Cimarosa.

“Quello che mi colpisce di Antonio Batani è la sua vicenda personale, un grande impenditore che viene dalla gavetta, da lavapiatti a direttore di un importante complesso turistico - ha dichiarato il Prefetto De Rosa - Ci lascia un’immensa eredità e un modello per essere autentici imprenditori. Nulla nasce per caso. Prendiamo esempio tutti da questo pioniere”.

"Antonio Batani è stato un grande e capace imprenditore, oltre che un amico, una persona che si è sempre occupata della città oltre che delle sue attività - ha detto il sindaco Medri - Ha sempre creduto in questo territorio e si è molto impegnato per valorizzarlo, ospitando personalità influenti e organizzando prestigiosi eventi come il “Premio Cinque Stelle” al Giornalismo, che ha portato nella nostra località importanti professionisti, italiani e stranieri, del mondo dei quotidiani e della televisione. Professionalità, qualità dell’accoglienza e ospitalità sono state, e sono, le parole d’ordine nei suoi alberghi. Per le sue capacità imprenditoriali e per quello che ha donato a questa città abbiamo deciso d’intitolare a lui il primo tratto del Lungomare di Milano Marittima. Lo ringraziamo con un gesto che sappiamo gli sarebbe gradito. Infatti è stato il primo imprenditore a sostenere il progetto di riqualificazione della fascia retrostante i bagni investendo risorse proprie per realizzare il primo tratto del nuovo lungomare di Milano Marittima, con la consapevolezza di rendere ancora più appetibile e accogliente la nostra località".

“Un grande onore portare il saluto del Presidente della Provincia di Ravenna e mio personale in questa giornata così importante, che mette al centro un uomo che ha voluto bene alla sua città, che è diventato imprenditore partendo dal nulla e nel contempo ha mantenuto sempre una grande umanità e modestia - ha aggiunto Grandu - Tonino merita questo riconoscimento per la sua famiglia e per il lungimirante lavoro che lo ha contraddistinto nelle sue scelte sempre consapevoli e nell'interesse della comunità turistica”.

“Io e la mia famiglia siamo molto contenti che il lungomare venga intitolato al babbo - ha affermato Paola Batani - Mio babbo, infatti, ha creduto subito nelle potenzialità di Milano Marittima e dopo aver iniziato la sua attività da albergatore, assieme a mia mamma Luciana, a Cervia, sul lungomare, ha fatto di tutto per avere hotel anche a Milano Marittima. Quando realizzò il Palace Hotel, il primo 5 stelle di Milano Marittima, nell’ottica di offrire ai clienti un accesso pedonale diretto e accogliente alla spiaggia, propose al comune di realizzare a sue spese, il progetto di riqualificazione di tutto il lungomare, convinto che sarebbe stata la carta vincente di una località che già spiccava sulla riviera romagnola. Sarebbe stato molto contento di vedere, anni dopo, l’intero lungomare realizzato e messo a posto, perché a lui piacevano l’ordine e il decoro. Anche questo, per lui, faceva parte del fare bene il mestiere che poi ci ha trasmesso, con passione, quello dell’albergatore. Ringrazio quindi a nome mio, di mia mamma, Luciana e di mia sorella Cristina, l’amministrazione comunale che oggi intitola questa splendida passeggiata alla memoria di un uomo che ha speso la sua vita per il turismo e che amava Milano Marittima”.