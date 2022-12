A Milano Marittima sosta gratuita per tutte le feste natalizie: "Un provvedimento per andare incontro alle attività"

L’amministrazione comunale di Cervia ha sospeso la sosta a pagamento nel centro a Milano Marittima dall’8 dicembre all’8 gennaio nelle giornate in cui era previsto il pagamento. Pertanto venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 24:00 la sosta sarà gratuita.

Il provvedimento, come spiega il Comune, "è stato assunto per andare incontro alle attività commerciali, gravate da elevati costi di gestione a causa del caro energia e incentivare l’affluenza di turisti e dei potenziali clienti". Per quanto riguarda Cervia, si ricorda che già dal termine della stagione estiva i principali parcheggi sono gratuiti, in particolare quello di Piazza Andrea Costa, Piazza 25 aprile e gran parte del Piazzale della Resistenza.