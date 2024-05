Militari al lavoro anche di notte per rimuovere i detriti dell'alluvione. Il Genio Ferrovieri: "I faentini sono stati eroici"

Le ferite provocate dalle alluvioni che nel maggio del 2023 hanno devastato la Romagna sono state enormi e, di conseguenza, straordinario è stato il dispiegamento di forze in campo per uscire al più presto dall'emergenza. Ma l'ondata di acqua e fango che ha investito tutto il territorio non ha provocato solo ferite nell'immediato. Al termine delle esondazioni, quando l'acqua ha iniziato a ritirarsi, è emerso con chiarezza la portata del danno subito dal territorio. Dopo i soccorsi e i salvataggi nelle aree allagate, l'emergenza continuava con i piedi nel fango. Drammatica in particolare la situazione di Faenza, dove per cercare di riportare la situazione alla normalità è intervenuto anche l'esercito, con i mezzi del Genio Ferrovieri. Qui dal 22 maggio il reggimento è entrato in azione con mezzi specializzati per ripristinare la viabilità e rimuovere l'immensa quantità di fango e rifiuti prodotti dall'alluvione. Un'operazione che è stata possibile anche grazie al grande impegno dei volontari.

L'esercito nella Romagna alluvionata

Su indicazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto, la Difesa è prontamente intervenuta per le operazioni di soccorso che si sono svolte nelle aree colpite dal maltempo e da fenomeni alluvionali. Per la riuscita delle operazioni di soccorso, le forze armate hanno impiegato elicotteri, gommoni, macchine movimento terra, aerei da ricognizione, velivoli a pilotaggio remoto e attrezzature speciali come le idrovore. I militari dell’Esercito, coordinati dalla Protezione Civile e in stretta sinergia con le altre Istituzioni, hanno recuperato numerosi cittadini rimasti isolati nelle loro abitazioni e nelle autovetture a causa del fango e dell'acqua. Contemporaneamente sono stati impiegati mezzi del Genio per il ripristino degli argini di fiumi, idrovore e mezzi movimento terra in diverse località per contribuire al ripristino della viabilità, gravemente compromessa. Per la riuscita delle operazioni, come quelle in casi di pubblica calamità, oltre a valori come lo spirito di sacrificio e la professionalità da parte delle donne e degli uomini dell’Esercito, è fondamentale l’addestramento nonché l’impiego di attrezzature, mezzi e materiali tecnologici e all’avanguardia. Più specificatamente, in tale contesto l’Esercito, viene chiamato a intervenire, con immediatezza, mediante l’attivazione delle unità in prontezza operativa dei reggimenti, dette Unità per pubbliche calamità, a favore delle Istituzioni preposte alla gestione dell’emergenze.

Come evidenziato dai responsabili del Genio Ferrovieri, i primi interventi di soccorso del Genio Ferrovieri, congiunti con le altre forze armate e i Vigili del Fuoco in supporto alla Protezione Civile, si sono concentrati nel centro cittadino di Forlì, sommerso dalle acque e dal fango, consentendo l’evacuazione e il salvataggio della popolazione e degli animali domestici rimasti isolati nelle abitazioni e il trasporto di personale sanitario per la somministrazione delle cure a domicilio. Sono stati inoltre trasportati farmaci e distribuite derrate alimentari e acqua nelle aree residenziali maggiormente colpite. Vista l’entità e la vastità dell’emergenza è stata attivata, dal Comando Forze Operative Nord, una Task Force Genio, guidata dal Reggimento Genio Ferrovieri, incaricata dell’esecuzione di attività di messa in sicurezza del territorio, con lo schieramento di circa 260 militari, 13 escavatori, 7 motopompe idrovore e 83 mezzi di varia tipologia, per fornire il massimo supporto possibile nelle aree colpite.

Le operazioni sono state concentrate prioritariamente nel ripristino delle aree sommerse con l’impiego di idrovore, mediante interventi di svuotamento con riversamento delle acque nei canali/corsi d’acqua ovvero mediante l’abbattimento del carico dei canali del reticolato interno e dei bacini; sono stati inoltre rimossi circa 600.000 metri cubi di acqua, con l’impiego di 4 motopompe di grande capacità e 3 motopompe di media capacità lavorando incessantemente, giorno e notte. Gli interventi sul territorio sono proseguiti mediante la ricostruzione degli argini tracimati, mediante la posa di massi ciclopici e successiva stratificazione e compattazione di terreno vegetale con l’impiego di macchine movimento terra consentendo il ripristino delle condizioni iniziali. Inoltre, al fine di scongiurare rischi sanitari derivanti dall’accantonamento dei rifiuti nei centri urbani, la Task Force è stata chiamata a intervenire con attrezzature e mezzi speciali del genio, per rimuovere e allontanare detti rifiuti dalle aree residenziali. Infine sono stati realizzati una serie di interventi di ripristino delle viabilità regionali fortemente compromesse, mediante rimozione di detriti e fango e realizzazione di by - pass lungo le direttrici stradali, interrotte dalla presenza diffusa di frane/smottamenti.

Le operazioni a Faenza: "I faentini sono riusciti a risollevarsi grazie alla tenacia"

Dal 22 maggio al 1° giugno, una squadra lavori del Genio Ferrovieri incaricata della rimozione di detriti, rifiuti e materiali vari accantonati è intervenuta nel centro di Faenza. Come spiegato dallo stesso reggimento, questa attività, complementare allo svuotamento dei locali delle abitazioni invase dal fango, ha richiesto la concentrazione dei lavori nelle ore notturne in maniera tale da consentire l’allontanamento rapido dei materiali accantonati in strada entro le prime ore del mattino favorendo così il proseguo delle operazioni. Nel corso delle operazioni sono state impiegate macchine movimento terra in dotazione al reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito, come mini pala e terne ruotate, insieme al sollevatore strada rotaia KGT, macchinario che per la sua versatilità risulta di efficace impiego. A un anno di distanza dalla tragedia, il reggimento ricorda ancora "i valori di generosità, altruismo, impegno, e coraggio, che contraddistinguono gli uomini e le donne in uniforme", che durante le operazioni nel territorio faentino "hanno svolto un ruolo determinante nel soccorso alla popolazione, confermando la percezione che i cittadini hanno dell’Esercito quale Istituzione solida, coesa e al servizio del Sistema Paese".

Tra gli interventi effettuati dal Reggimento Ferrovieri troviamo quello presso gli argini del fiume Lamone, che costeggia il centro storico della città, la cui rottura ha causato l’allagamento di un’area molto vasta e popolata. "Defluita l’acqua, l’area si presentava completamente coperta di fango e detriti unitamente a rifiuti di varia natura", ricordano i militari. La priorità fissata immediatamente è stata quella di ristabilire la viabilità, in modo da consentire la rimozione rapida dei rifiuti e il loro allontanamento dal centro cittadino. Come gli stessi militari sottolineano, "l’efficacia dell’intervento dell’Esercito è scaturita dalla perfetta sincronia con le operazioni di rimozione di fango e rifiuti condotte dai cittadini e dai volontari che in maniera instancabile si adoperavano a spalare fango e a svuotare i locali delle abitazioni rimaste sommerse. Durante l’arco notturno, le strade che erano state ripulite durante il giorno, proprio in virtù del lavoro dei volontari, ritornavano ad essere colme di rifiuti. Il limitato traffico cittadino notturno consentiva l’effettuazione di un numero maggiore di trasporti nelle aree di accantonamento. Tuttavia la scarsa visibilità nelle aree non illuminate richiedeva maggiori cautele durante le manovre a bordo dei mezzi impiegati onde evitare la movimentazione accidentale di materiali domestici pericolosi o incendiari".

Dopo una ricognizione svolta insieme ai tecnici comunali e ai volontari della protezione civile, i militari dell’esercito hanno poi definito l’area di intervento a ridosso del fiume esondato. "Sono state immediatamente individuate dal comune delle aree destinate al deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti da rimuovere - riferiscono dal Genio Ferrovieri - Di giorno si è provveduto a supportare l’operato dei volontari e personale civile in azione nelle operazioni di rimozione di fango e detriti mediante l’impiego di Macchine Movimento Terra e autocarri ribaltabili per il successivo trasporto".

Indelebile per i militari anche il ricordo della popolazione faentina. "I lavori sono stati svolti in una cornice di solidarietà e in piena sinergia con tutte le Istituzioni. I cittadini faentini, seppur in condizioni di grave disagio dovuto alle ingenti perdite, hanno conservato il sorriso sulle labbra, a testimonianza di grande spirito di sacrificio, cordialità, accoglienza ma soprattutto gratitudine senza eguali e che non saranno dimenticati. Sono stati i veri eroi di questa narrazione: nel disorientamento della perdita, sia casa o comunque oggetti legati alla memoria, risollevarsi diventa dura ma loro sono riusciti a risollevarsi grazie ad una comprovata tenacia. I cittadini faentini hanno incoraggiato i “ferrovieri”, sostenuto e ringraziato in ogni strada percorsa alimentando l’orgoglio di essere soldati dell’Esercito Italiano".