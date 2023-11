Mille litri di olio e 200 chili di prodotti alimentari donati a Banco Alimentare

Ancora una volta Bunge si è attivata per sostenere le comunità no-profit impegnate nella lotta alla fame a Ravenna attraverso donazioni di cibo e volontariato. Per il settimo anno consecutivo Bunge in Italia ha contribuito alla Colletta Alimentare promossa da Banco Alimentare con la donazione di oltre 1.000 litri di olio di propria produzione locale a Porto Corsini, Ravenna e di oltre 200 kg di prodotti alimentari non deperibili, oltre a quelli raccolti dalle donazioni spontanee dei dipendenti in azienda.

Inoltre, anche quest’anno i dipendenti di Bunge hanno rinnovato il loro impegno nei confronti della Mensa di Fraternità Borgo San Rocco, dove hanno prestato servizio di volontariato supportando l’organizzazione nella preparazione e nella distribuzione di pasti per persone e famiglie bisognose e in situazione di disagio sociale.

L’iniziativa rientra nel Programma di Volontariato Globale di Bunge, che si svolge tra ottobre e novembre per celebrare le Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla FAO, che si pone l’obiettivo di garantire che i nostri sistemi alimentari siano sempre più inclusivi e sostenibili, e sottolinea il costante e concreto impegno di Bunge a sostegno della comunità di Ravenna, dove l’azienda opera da più di vent’anni.

"In Bunge ci impegniamo quotidianamente per lasciare un impatto positivo attraverso le nostre azioni e la nostra posizione di leader nel settore. Fare ciò che è giusto sostenendo la comunità locale e combattendo la fame è parte integrante del nostro impegno aziendale, della nostra cultura e dei nostri valori", ha dichiarato Saverio Panico, Direttore Commerciale e Country Lead di Bunge in Italia.

Nel corso del 2023, le attività realizzate all’interno della seconda edizione del Programma Globale di Volontariato sono più che raddoppiate: complessivamente, più di 1.200 volontari in 25 Paesi e 85 città hanno organizzato raccolte di cibo, servizi di volontariato presso mense e hanno sostenuto organizzazioni locali che si impegnano a combattere il problema della fame e dell'accesso al cibo.