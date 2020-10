La Mille Miglia passa da Cervia: i bolidi sfilano in città

La Mille Miglia fa tappa a Cervia per il terzo anno consecutivo. Giovedì 22 ottobre la manifestazione storica dal grande fascino arriverà alle 22.00 sotto la Torre San Michele. L'arrivo delle vetture protagoniste delle ventiquattro edizioni della Mille Miglia di velocità, disputate dal 1927 al 1957, si sarebbe dovuto svolgere nella primavera scorsa, ma a causa della pandemia e del successivo lockdown è stata rinviata a questo autunno. La partenza della Mille Miglia verso Roma è poi programmata per il giorno seguente alle ore 6 da viale Due Giugno a Milano Marittima, sempre nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19.

L'arrivo delle auto atteso da tutta la città è previsto in piazza Andrea Costa dalle 22.00, per controllo orario e la classifica, sulla passerella allestita sotto la Torre San Michele. Per quanto riguarda il rispetto delle norme Covid, l'Amministrazione ci tiene a precisare che l'entrata in vigore del nuovo dpcm del 18 ottobre mantiene e non annulla le manifestazioni nazionali e internazionali: l'evento per questo si svolgerà, ma sempre nel rispetto delle normative Covid. Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. Inoltre il Comune metterà a disposizione volontari per gestire gli spettatori, sia all'arrivo che alla partenza, e raccomandare l'utilizzo dei mezzi di protezione e dei distanziamenti previsti per Decreto. Per questo saranno presenti volontari di Protezione Civile, oltre che dell'Associazione Carabinieri in pensione.

"Ottobre ci ha permesso di mantenere eventi ai quali avevamo paura di dover rinunciare già dalla scorsa primavera, e questo è stato un segnale importante per la città - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - Attenderemo per questo con ancora più entusiasmo l'arrivo della corsa più affascinante del mondo a Cervia, felici di ospitare anche quest'anno, nonostante le misure restrittive imposte, la Mille Miglia! Una manifestazione che garantisce ogni anno presenze turistiche ai nostri albergatori e che ha ancora più valore in una stagione difficile come questa. Una iniziativa sempre molto apprezzata dalla città e che siamo lieti di ospitare, raccomandando a tutti di rispettare i protocolli in vigore e di mantenere all'arrivo e alla partenza il distanziamento sociale".