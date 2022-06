Le auto d'epoca della Mille Miglia a Cervia e Milano Marittima: le modifiche a viabilità e sosta

C'è grande attesa a Cervia e Milano Marittima per la 1000 Miglia 2022, in scena dal 15 al 18 giugno. Quattro tappe si susseguiranno lungo gli oltre 1.900 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica: da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e da Parma a Brescia. Parteciperà come ogni anno un grande numero di vetture d’epoca di straordinario valore storico, tecnico e sportivo.

Cervia-Milano Marittima è il termine della prima tappa e le auto nella serata del 15 giugno dalle ore 20.30 percorreranno il centro di Milano Marittima arrivando nella Piazza Andrea Costa, per ripartire la mattina del 16 giugno verso le ore 6.00 dal viale 2 Giugno alla volta di Roma. L’arrivo della Mille Miglia sarà preceduto dalla sfilata delle auto Ferrari che dalle ore 18,30 arriveranno in Piazza Garibaldi.

"La manifestazione della Mille Miglia resta per questa Amministrazione un evento di fondamentale importanza, non solo per le presenze turistiche, ma quanto più per il prestigio di immagine che l’evento porta alla nostra località, appassionando cittadini e ospiti - commentano dal Comune di Cervia - L’Amministrazione da tempo sta lavorando per alzare il target turistico e degli eventi, e la Mille Miglia è perfettamente in linea con lo sforzo che questa città sta compiendo e portando avanti da anni. Chiediamo pertanto a tutti collaborazione per queste due giornate e ci scusiamo per gli eventuali disagi".

Le modifiche alla viabilità

Mercoledì 15 - Arrivo Ferrari Tribute indicativamente alle ore 20.00-20:30 circa in piazza Garibaldi. Arrivo veicoli Mille Miglia indicativamente dalle 22:00-22:30 fino alle 00:30 circa in piazza Andrea Costa - Piazzale Maffei di fronte alla Torre S. Michele: divieto di circolazione su la via Circonvallazione Sacchetti dal viale dei Mille fino a via Ospedale indicativamente dalle 20:00 circa alle 01:00 circa; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14:00 alle 01:00 circa in via Circonvallazione Sacchetti tratto da via Evangelisti a via Ospedale; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14:00 alle 01:00 circa su tutta la piazza Andrea Costa (piazza del mercato); tutti i parcheggi solo liberi tranne quello della piazza Andrea Costa.

Giovedì 16 - Partenza veicoli Mille Miglia alle ore 05:00 fino alle 10:00 circa: divieto di circolazione e di sosta sul viale 2 Giugno tratto XII Traversa fino alla XIX Traversa (compreso l'Anello del Pino) indicativamente dalle 05:00 circa alle 10:00 circa.