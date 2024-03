Mille partecipanti grandi e bambini al Carnevale 2024 di Bagnacavallo

L’edizione 2024 del carnevale di Bagnacavallo, “Alla corte di Re Carnevallo”, ha visto nel pomeriggio di domenica 3 marzo la partecipazione di circa mille persone. Soddisfatta la Pro loco, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato e del commercio: "Il Carnevallo 2024 si è svolto nel migliore dei modi con una piazza gremita di bimbi, ragazzi, genitori e nonni, molti dei quali mascherati e comunque tutti con tanta voglia di divertirsi. La Pro loco ringrazia per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato durante le loro performance la Società di Danza-Circolo di Romagna di Lugo e Forlì guidata da Bruna Bertini, la scuola di ballo Beat Ballet di Bagnacavallo, gli sbandieratori e tamburini della Contrada del Ghetto di Lugo e naturalmente tutti le cittadine e i cittadini che con la loro grande presenza alle iniziative della Pro loco continuano a dimostrarci stima, affetto e fiducia".

Protagonista della prima parte della festa è stato il Re Carnevallo, partito dal Castellaccio e arrivato in piazza della Libertà accompagnato da dame in costume del Settecento, tamburini e sbandieratori. Sono poi seguite le danze delle dame e della scuola Beat Ballet di Bagnacavallo e l’esibizione di sbandieratori e tamburini. Per tutto il pomeriggio in piazza ci sono stati inoltre giochi circensi e giochi “di una volta”, truccabimbi e proposte gastronomiche.