Minacce a sindaco e assessora: "Se li piglio sono morti". Denunciata l'autrice della frase

"Comunque sindaco e assessora se li piglio sono morti". Questa frase alla fine di un post su Facebook è costata la denuncia a una utente del social network. Bersaglio di quella frase minacciosa erano il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, e l'assessora, con deleghe a Protezione civile e Lavori Pubblici, Veronica Valmori, che nei giorni scorsi hanno appunto deciso di sporgere denuncia presso il Commissariato di Polizia.

"Superare i limiti di un confronto, acceso ma civile, per passare alle minacce. Questa soglia è stata superata - scrive in un post su Facebook Ranalli - Non c’è niente che legittimi questo tipo di comportamento perché altrimenti siamo nella barbarie. A chi non si rende conto, a chi pensa che siamo di fronte solamente a parole dette in libertà, al riparo di una tastiera, dico: fermiamoci, fino a che siamo in tempo. Su tutto il resto discutiamo e discuteremo, come sto facendo in questi giorni nei tanti luoghi dove vado e dove i lughesi, giustamente, mi fermano e mi pongono domande. Un abbraccio solidale all'assessora Veronica Valmori".