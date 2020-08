Nuove minacce social allo scrittore di origine ebraiche Roberto Matatia. "Parole gravi e incivili"

Nuove vergognose minacce social a Roberto Matatia, scrittore e giornalista faentino di origini ebraiche e autore di numerosi libri sull'ebraismo, candidato alle prossime elezioni comunali di Faenza nella lista del candidato sindaco Massimo Isola. "Era meglio se la gasavano tutta la sua famiglia", "aspetta che la incontri per strada", si legge in un messaggio di un soggetto a commento di un post di Matatia.

"Esprimo tutta la mia solidarietà a Roberto - afferma Isola -. Non è possibile che ancora oggi dobbiamo trovarci a commentare parole violente così gravi, così incivili, così offensive. Sono vicino a Roberto e sono drammaticamente colpito. Sono preoccupato, molto preoccupato. Purtroppo in Europa e in Italia assistiamo ogni giorno a fenomeni di antisemitismo. Ferite profonde per la nostra civiltà".

"C’è tanto lavoro da fare a partire dalle nostre scuole per formare i cittadini del domani - conclude il candidato sindaco -. Dopo lo sconforto che ci provoca vedere queste derive incivili dobbiamo reagire ed essere ancora più determinati. I valori della fratellanza, della civiltà e del rispetto vinceranno. Dobbiamo sentirci Tutti coinvolti in questa straordinaria battaglia di civiltà".