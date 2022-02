Minacciano la vittima con un coltello per farsi consegnare la merce: rapinatori trovati a Riccione

Nel corso dei controlli alle baby gang nel weekend da parte dei Carabinieri di Riccione, finalizzati a un monitoraggio preventivo del fenomeno della microcriminalità anche in vista della prossima estate per prevenire quanto accaduto durante la passata stagione estiva, nello scorso fine settimana sono finiti nei guai anche un 25enne di origini marocchine e un 21enne, entrambi di Faenza, ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un coetaneo. I due, infatti, avrebbero minacciato la vittima con un coltello per obbligarla a consegnar loro una camicia e un paio di occhiali appena acquistati.