Scuola, la Ministra Azzolina: "Ci sono già casi di Covid ma li gestiamo, non siate untori di ansie"

Ospite d'eccezione, martedì mattina in biblioteca Classense, per la presentazione dei progetti delle scuole elementari, medie e superiori del territorio comunale dedicati a Dante per il settimo centenario, con la presenza della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che ha poi anche effettuato un breve sopralluogo all’istituto professionale statale Olivetti Callegari, oggetto di importanti lavori di riqualificazione.

"Abbiamo dovuto reinventare la scuola in un momento storico molto difficile. È un bilancio buono quello della ripartenza, cosa che non era nemmeno scontata - ha spiegato la Ministra - Ereditiamo una scuola che ha sofferto, ma il lockdown ha fatto riscoprire quanto sia importante. Abbiamo lavorato tanto quest'estate a tutti i livelli per poter riportare tutti gli studenti in classe". In merito agli organici insegnanti, Azzolina ha spiegato poi che "i supplenti si stanno nominando e non ne mancano all'appello 100.000 come è stato detto. Il ministero darà i numeri ufficiali nei prossimi giorni quando nomineremo tutti i supplenti".

Il tema del Covid-19, comprensibilmente, l'ha fatta da padrone: "Ci sono già casi di positività al Coronavirus - ammette la Ministra - ma li gestiamo, abbiate fiducia e non siate untori di ansie. Sarà un anno scolastico molto complesso, le regole sono rigide, ma servono a garantire una sicurezza maggiore". Per quanto riguarda invece il sostegno, "il ministero è subito intervenuto e ha fatto tutte le dovute interlocuzioni con i dirigenti scolastici. Nessun dirigente, nessun insegnante ha rifiutato bambini, sarebbe molto grave". Dunque, ribadisce, "è stata fornita loro accoglienza. Sui disabili siamo molto attenti".

Azzolina è poi entrata nel merito delle celebrazioni dantesche, garantendo il sostegno del Governo: "Abbiamo fatto tanti progetti e lavorato con il ministero dei Beni culturali. Malgrado il lockdown abbiamo ricevuto tutti i giorni molti lavori da parte di studenti, video, fumetti: c'è una creatività enorme anche a distanza. Abbiamo investito e ora vi sarà da continuare su questa scia. Studiare Dante è uno dei privilegi più grandi".

Foto Massimo Argnani