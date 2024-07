Ci sarà anche la ministra Locatelli all'inaugurazione della 'Spiaggia dei Valori': 30 postazioni accessibili per disabili

Un grande progetto che si avvera nel segno dell'inclusione. Martedì 9 luglio, a partire dalle 20, si terrà la serata di inaugurazione della nuova struttura accessibile e permanente realizzata dall'Associazione Insieme a Te a Punta Marina Terme. Questo evento speciale si svolgerà nell'ambito del tradizionale appuntamento "9 luglio in ricordo di Dario Alvisi". Nel corso della serata interverranno la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Castrese De Rosa prefetto di Ravenna, l'arcivescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni, l'assessore regionale Emilia-Romagna Andrea Corsini e Michele De Pascale sindaco di Ravenna.

La struttura, frutto del progetto "Il mare Insieme a Te - La spiaggia dei Valori", si è aggiudicata la concessione ventennale dell'area demaniale e fa parte dell'iniziativa "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me". Il progetto è stato finanziato dalla Regione grazie ad uno stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le disabilità sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

I lavori, iniziati a febbraio 2024, sono stati completati recentemente, permettendo l'apertura della struttura sabato 29 giugno. Lo stabilimento è composto da diciotto postazioni attrezzate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e dodici postazioni sotto l’ombrellone, riservate ad ospitare gratuitamente persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e i loro accompagnatori. Sono presenti anche bagni accessibili, aree dedicate ai volontari, uffici, aree comuni e una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti, nonché per iniziative pubbliche di sensibilizzazione.

Le diciotto postazioni attrezzate sono dedicate ai valori fondanti dell’associazione: Amore, Fede, Solidarietà, Ascolto, Generosità, Vita, Resilienza, Libertà, Prendersi Cura, Serenità, Collaborazione, Amicizia, Speranza, Altruismo, Impegno, Gratitudine, Famiglia e Inclusione. Queste postazioni sono state realizzate grazie al prezioso contributo di enti e imprese. L'intera struttura è stata finanziata in parte da fondi del PNRR, nonchè da generose donazioni di aziende e privati.

La serata di inaugurazione del 9 luglio sarà l'occasione per celebrare un momento unico: "La realizzazione di un sogno iniziato sei anni fa che oggi prende vita - spiegano dall'associazione Insieme a Te - Questa struttura rappresenta un simbolo tangibile di inclusione, speranza e solidarietà, offrendo alle persone con gravi disabilità la possibilità di vivere il mare in totale accessibilità".