Minorenne abusata fuori dal bar nella notte del Palio: 23enne a processo

Violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate: questi i reati di cui dovrà rispondere un 23enne faentino che è stato rinviato a giudizio dal giudice del Tribunale di Ravenna. Il giovane è infatti accusato di avere abusato di una 17enne durante la notte tra il 22 e 23 luglio 2023, nel corso delle manifestazioni per il Palio del Niballo. La vicenda sarebbe avvenuta proprio nel centro di Faenza, dove la minorenne si trovava, assieme al padre. La ragazza si sarebbe poi allontanata, intorno alle 4 di notte, per dirigersi verso un bar, quando avrebbe incontrato il 23enne, suo conoscente. I due si sarebbero seduti sulle sedie fuori del bar, alla presenza di due testimoni la cui posizione è al vaglio del pubblico ministero, quando il 23enne avrebbe abusato di lei. La giovane è poi fuggita. In seguito ha sporto denuncia e da lì sono partite le indagini. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola oggi.

