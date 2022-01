Minori sorpresi a consumare alcolici e green pass non controllati: scattano le sanzioni

La polizia locale ha svolto sabato sera un servizio straordinario per il contrasto agli schiamazzi e all'abuso del consumo di alcol da parte di minori. Numerose persone sono state identificate in strada e nelle attività economiche del quartiere, tra cui alcuni minorenni di età inferiore ai 16 anni, colti a consumare alcolici.

Oltre alle indagini, attualmente in corso, per il deferimento dei responsabili all'autorità giudiziaria, la Polizia Locale ha anche applicato sanzioni pecuniarie per le ipotesi amministrative di somministrazione a minori di 18 anni e per mancato controllo del green-pass.