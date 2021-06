"Mio figlio deve andare a scuola per i corsi di recupero, ma non ci sono bus": la denuncia di un cittadino

Un cittadino di Sant’Antonio ha inviato una lettera a Lista per Ravenna per denunciare l'isolamento del suo paese, segnalando la mancanza di un servizio pubblico di trasporto delle persone durante la stagione calda che colleghi, anche con un sistema a chiamata, gli abitanti di Sant’Antonio con la città. Il capogruppo Alvaro Ancisi ha presentato un question time sulla questone, chiedendo al sindaco se e come intende adoperarsi al fine indicato.

"Mio figlio doveva cominciare i corsi di recupero a scuola, così nei giorni scorsi gli ho detto di organizzarsi con l’autobus come d’inverno - spiega il cittadino - ma, con grande sorpresa, gli autobus non ci sono d’estate. E’ possibile che i genitori debbano prendere le ferie per portare i figli a scuola? E’ possibile che si decida di lasciare un intero paese privo di collegamento, privo di mezzi pubblici? I servizi pubblici non sono un diritto di tutti? Senza considerare che la strada che collega Sant’Antonio con Ravenna è priva di pista ciclabile ed estremamente pericolosa da fare in bicicletta. Dopo quasi 2 anni di lockdown, i ragazzi hanno giustamente voglia di riprendere la loro vita sociale, di andare al mare. Ma come fare se non c’è nemmeno un autobus che porta in stazione? Si chiede che l’amministrazione comunale e Start Romagna intervengano quanto prima per porre rimedio a questa situazione. Le persone che abitano a Sant’Antonio hanno gli stessi diritti di chi abita a Porto Fuori, Classe, Sant’Alberto, Madonna dell’Albero ecc, cioè quello di usufruire dei mezzi pubblici per recarsi a scuola al mare o solo a fare la spesa e poter tornare a casa. Si può istituire un servizio a chiamata su prenotazione, in modo da coprire tutte le fasce della giornata così da garantire un servizio efficiente per tutte le necessità".