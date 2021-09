Mirella Rossi rieletta presidente dell'Auser di Ravenna

Si è svolto giovedì al centro sociale “Il Cotogno” di Cotignola il decimo congresso dell'Auser della Provincia di Ravenna: un’assemblea composta da 84 delegati che ha affrontato i temi contenuti nelle tesi congressuali "Tra presente e futuro. per una rinnovata visione sociale” condividendone i contenuti. L’incontro è stato il momento conclusivo di 25 assemblee di base territoriali che hanno coinvolto tutti i circoli di volontariato e le diverse attività, i centri ricreativi culturali, il turismo e gli orti.

Cuore dell’evento la tavola rotonda dedicata alla candidatura del volontariato come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, fortemente sostenuta dall’associazione, a cui hanno partecipato relatori autorevoli quali la Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, la Consigliera Regionale Manuela Rontini, l’Assessore al Welfare del Comune di Faenza e della Romagna faentina Davide Agresti, il Sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, la Segretaria Generale della CGIL Provinciale di Ravenna Marinella Melandri e, per Auser Emilia-Romagna, Anna Salfi della Presidenza Regionale.

Nella seduta conclusiva il direttivo, chiamato a scegliere la guida per Auser Provincia di Ravenna per il prossimo quadriennio, si è espresso all’unanimità per la rielezione di Mirella Rossi che, a sua volta, ha designato i due nuovi vicepresidenti, riconfermando Sergio Frattini per il volontariato e affidando a Giovanni Donati, nuovo ingresso faentino, la promozione sociale. "Ringrazio di cuore Sauro Bacchi, che per tanti anni ha ricoperto il ruolo di Presidente di Auser Faenza, per la tenacia e la capacità che ha dimostrato nel gestire il delicato processo di provincializzazione, fino alla compiuta realizzazione - ha detto Rossi - Ringrazio il gruppo dirigente uscente per il lavoro proficuo di questi anni, sempre svolto con senso di responsabilità e consapevolezza e l'apparato amministrativo che con competenza e professionalità ha saputo adeguarsi alle difficili questioni burocratiche imposte dalla riforma del terzo settore. Raccogliamo un pesante presente e ci volgiamo al futuro con la consapevolezza del grande lavoro che ci aspetta. La pandemia ha evidenziato tante criticità del sistema sociale e sanitario, tanti sono i temi aperti da affrontare. Auser è disponibile alla sfida di un "patto sociale" per la realizzazione di un sistema di “Welfare attivo”, pubblico, territoriale e di comunità, dotato di nuovi strumenti che rafforzino la collaborazione tra pubblico e terzo settore attraverso la co-progettazione dei servizi e degli interventi sociali".