Miss Curvyssima 2022: 4 bellissime ravennati nella finale del concorso contro gli stereotipi

Sabato alle 18 negli spazi di FICO Eatalyworld di Bologna, il parco tematico del cibo italiano, si terrà la finalissima Nazionale di Miss Curvyssima 2022. L’evento, ideato da Samantha Togni, giunto alla sesta edizione ha portato in passerella centinaia di ragazze che, una volta, sarebbero stat escluse dai concorsi di bellezza solamente per la taglia che indossano. Un concorso, quindi, che vuole abbattere gli stereotipi, con la finalità di valorizzare la bellezza in tutte le sue “forme” ed accrescere l’autostima. E sono ben 4 le concorrenti ravennati che sono riuscite ad accedere alla finalissima e che sabato si giocheranno la vittoria.

Jenny Fortini, 37 anni, di Russi è del segno della Bilancia. Nella vita è mamma a tempo pieno e addetta alle attrazioni a Mirabilandia. Nella vita le piacerebbe lasciare un segno e farsi voce di tutte quelle persone che si sono sentite derise e diverse. Volendo spronare la figlia, vista la giovane età, ha pensato di partecipare a Miss Curvyssima per vivere un'avventura assieme a lei. Il suo motto è "Fortitudine - dice - Me lo sono anche tatuato, un gioco di parole con il mio cognome e la mia forza di rialzarmi sempre più forte di prima". Della sua terra porta la solarità e genuinità della Romagna.

Asia Cimatti, 17 anni, di Russi è del segno dell'Ariete. Studentessa, ballerina folk e di fruste romagnole. Ha deciso di iscriversi a Miss Curvyssima per diventare una modella nonostante l'altezza e le curve e per non essere giudicata per i chili in più. Il suo motto è "la diversità può essere la cosa più difficile per una società con cui vivere, ma sicuramente la cosa più bella che si possa avere."

Mirela Dema, 38 anni, di Ravenna è del segno dell'Ariete. Assistente alla poltrona, ama ballare la danza del ventre. Il suo sogno nel cassetto è fare la modella. Ha deciso di iscriversi a Miss Curvyssima per migliorare la sua autostima. Il suo motto nella vita è "vivi è lascia vivere". Della sua terra porta la classe.

Chiara Decolori, 33 anni, di Lugo è del segno del Pesci. Collaboratrice domestica e ballerina di salsa cubana. Il suo sogno nel cassetto lo ha già realizzato diventando mamma. Ha deciso di iscriversi a Miss Curvyssima per la possibilità di poter esprimere il suo orgoglio curvy in una sfilata. Il suo motto? "Non si riesce ad amare il prossimo se prima di tutto non si ama se stessi".