'Miss Mamma Italiana' sbarca a Lido Adriano: elette tante 'bellissime' ravennati

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Mercoledì, nella suggestiva Piazza Vivaldi affacciata sul mare di Lido Adriano, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta.

La giuria, presieduta da Sergio Moscatelli “il Babbo più Bello d’Italia 2022”, ha proclamato vincitrice della selezione Simona Elena Buzdugan, 34 anni,

agente immobiliare, di Spello (PG), mamma di Nives di 8 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Rosangela Lima, 53 anni, istruttrice di fitness, di Cattolica (RN), mamma di Ruana e Sofia, di 20 e 14 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata ad Antonella Burattoni 63 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia di 41 anni.

Le altre mamme premiate che insieme a Simona Elena Buzdugan accedono alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2022” in programma dal 5

al 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Tiziana Nardò, 39 anni, operaia, di Russi (RA), mamma di Cecilia di 1 anno;

“Miss Mamma Italiana in Gambe” Rosy Savino, 44 anni, o.s.s., di Cesena, mamma di Martina e Mattia, di 18 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana Sportiva” Carmela Crisci, 44 anni, o.s.s., di Cesena, mamma di Domenica, Assunta, Cristian e Riccardo, di 27, 24, 17 e 13

anni;

“Miss Mamma Italiana Arianne” Svetlana Goncharova, 40 anni, casalinga, di Massa Lombarda (RA), mamma di Kirill ed Arian, di 20 e 15 anni.

Queste invece le Mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

“Miss Mamma Italiana Gold Solare” Elisabetta Beltrami, 47 anni, imprenditrice, di Fusignano (RA), mamma di Federica di 14 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” Nadia Placci, 53 anni, collaboratrice scolastica, di Ravenna, mamma di Elisa e Davide, di 30 e 22 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Isotta Foli, 46 anni, educatrice, di San Pietro in Trento (RA), mamma di Giorgia, Alessia, Desirè e Riccardo,

di 22, 18, 11 e 10 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Monica Minghetti, 53 anni, parrucchiera, di Ravenna, mamma di Mattia di 33 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” Carmela Vigliotti, 54 anni, casalinga, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 23, 21 e 14 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint” Carla Ridolfi, 68 anni, guardarobiera, di Cervia (RA), mamma di Federica di 40 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” Franca Pulvirenti, 62 anni, modellista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 36 e 24 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza” Adriana Pino, 63 anni, casalinga, di Savarna (RA), mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 35, 32 e 25

anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” Claudia Sangiorgi, 69 anni, insegnante, di Marina Romea (RA), mamma di Umberto di 36 anni.