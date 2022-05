Dalla sportiva all'elegante: premiate quattro "Miss Suocera" del Ravennate

Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Già, perché sabato scorso, Barbara Pellizzari, 53 anni, broker di assicurazione, di Dueville (Vicenza), mamma di Nicole e Lorenzo, di 21 e 13 anni e suocera di Giovanni, a conclusione di un’accesa finalissima, che si è tenuta nella località turistica di Bellaria Igea Marina, ha vinto la 28° edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Suocera 2022”, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Barbara si è esibita in una coreografia di ballo, che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2022”.

Altre le simpatiche suocere premiate durante l’evento sono della provincia di Ravenna: la "Miss Suocera in Gambe” Natalya Odud, 50 anni, commerciante, di Lugo, mamma di Liliana di 26 anni, suocera di Michele e nonna di Leonardo di 1 anno e mezzo; la “Miss Suocera Sportiva” Grazia Maria Claudia Dione, 66 anni, gallerista d’arte, di Marina di Ravenna, mamma di Bianca di 37 anni, suocera di Stefano e nonna di Anna di 6 anni; “Miss Suocera Eleganza” Claudia Sangiorgi, 68 anni, insegnante, di Ravenna, mamma di Umberto di 36 anni, suocera di Andrea e nonna di Adriana di 6 anni; “Miss Suocera Glamour” Sandra De Caro, 61 anni, commerciante, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 39 e 30 anni, suocera di Gianmarco e Stefano e nonna di Mia e Leonardo, di 7 e 2 anni. Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2023”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 6° edizione.

L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblu e Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina, è stato presentato da Paolo Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”. Ospite il comico Francesco Damiano.