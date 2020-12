"Missione Natale" a Russi: ciascuno può essere il Babbo Natale di qualcun altro

Il Comune di Russi ha organizzato una nuova iniziativa di solidarietà in vista delle festività natalizie. Dal 14 al 16 dicembre, dalle 9 alle 19.30, chiunque voglia aderire a "Missione Natale" potrà portare presso la Sala Consigliare in Municipio (Piazza Farini 1, primo piano), un pacco di natale con alcuni doni.

Il pacco di Natale deve contenere tutte le seguenti cose:

qualcosa di caldo (una sciarpa, un paio di guanti, una maglia di lana, un paio di calzini, una coperta, ecc.)

un passatempo (un gioco, un libro, un puzzle, ecc.)

un prodotto di bellezza (dentifricio, spazzolino, shampoo, un profumo, una crema, ecc. - ovviamente nuovi)

qualcosa di goloso (caramelle, biscotti, cioccolato, ecc. - rigorosamente confezionati)

e infine un biglietto gentile, perché nulla può sostituire il calore umano.

Tutti i regali dovranno essere nuovi per sicurezza, basta anche un piccolo pensiero. La scatola dovrà essere impacchettata come merita ogni regalo. Alla consegna in Municipio, dovrà essere specificato a chi può essere indirizzata (un bimbo, una bimba, un uomo o una donna). A consegnare il pacco regalo a chi ha bisogno di un pensiero in più, ci penserà direttamente il Comune.