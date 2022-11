Mobilità europea e internazionale: un incontro per i giovani che vogliono studiare e lavorare all’estero

Ripartiamo! - Infoday sulla mobilità europea e internazionale è il tema dell’incontro informativo che si svolgerà martedì 29 novembre dalle 16 alle 18 a palazzo Rasponi Dalle Teste, promosso dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune e rivolto in particolare ai giovani, su come fare esperienze di mobilità nell'Unione europea. L'iniziativa, in collaborazione con Informagiovani, fa parte del progetto YOU_RoPe, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal Centro Europe Direct in partenariato con LibrAzione e Villaggio Globale.

L’obiettivo è quello di presentare le principali opportunità offerte dall’Unione Europea per studiare, lavorare e formarsi all’estero, con una panoramica sui bandi, sui finanziamenti e sulle piattaforme a disposizione dei cittadini europei. Seguirà un dialogo con giovani lavoratori che hanno iniziato il loro percorso professionale proprio con esperienze in mobilità. L’incontro informativo è aperto a docenti, studenti degli istituti superiori e a tutti coloro che hanno interesse alla tematica europea.