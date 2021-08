Mobilità sostenibile, arrivano quattro nuove colonnine di ricarica per auto elettriche

Nel comune di Bagnacavallo sono state installate, in seguito al protocollo d’intesa siglato dall’Amministrazione con Enel X Mobility, quattro colonnine di ricarica per auto elettriche. Le postazioni di ricarica sono dislocate presso i parcheggi di via Fossa-via Guarno, largo De Gasperi e La fonte di Tiberio a Bagnacavallo e di piazza Matteucci a Villanova. Le colonnine saranno attivate nelle prossime settimane.

"Sono numerose le nostre azioni volte alla sostenibilità ambientale – sottolineano l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani e l’assessore ai Lavori pubblici Vilio Folicaldi – anche attraverso il progetto “Un futuro green per la Bassa Romagna”. Per quanto riguarda nello specifico il settore dei trasporti vi è particolare attenzione allo sviluppo della mobilità elettrica e l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto è un passo avanti in questa direzione e rappresenta un nuovo e importante servizio per la cittadinanza".