Mobilità sostenibile, consegnata a Cervia la bandiera dei Comuni Ciclabili 2023

Venerdì 14 luglio si è chiusa l’edizione 2023 di Fiab-ComuniCiclabili, che conta 180 comuni italiani in rete, di cui 9 capoluoghi di regione e 26 capoluoghi di provincia. Il Comune di Cervia ha ottenuto il rinnovo della bandiera gialla della ciclabilità italiana per il terzo anno consecutivo, quale riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly.

Nato nel 2017, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città. FIAB-ComuniCiclabili attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei “bikesmile”. Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.

Al Comune di Cervia sono stati confermati 4 “bikesmile”, a dimostrazione della vocazione cicloturistica della località e grazie all'ampliamento ed al collegamento della rete ciclabile esistente, elementi cardine del PUMS adottato ed in via di approvazione. La partecipazione al progetto “Comuni ciclabili” inserisce Cervia in un circuito nazionale di valorizzazione della ciclabilità, offrendo importanti occasioni di interscambio e condivisione di esperienze con gli altri comuni della rete e la possibilità di partecipare a significativi momenti formativi d’alto livello sulle tematiche della ciclabilità.

La bandiera ottenuta dal Comune di Cervia è stata consegnata domenica 16 luglio all’Assessore alla Viabilità Enrico Mazzolani in occasione della settima edizione della pedalata cicloturistica “Le regole non vanno in vacanza”, nata per far riflettere sulla necessità di comportamenti prudenti da parte di chi guida, iniziativa promossa dal Comune di Cervia e dall’Osservatorio per la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Biblioteca Comunale, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta FIAB-Comuni ciclabili, le associazioni ciclistiche ed organizzata dalla Polizia Locale di Cervia.