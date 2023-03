Mobilità sostenibile, la Romagna Faentina cerca un Esperto di Progettazione: contratto a tempo indeterminato

Quello della mobilità sostenibile è un tema sempre più attuale che, specialmente in ambito pubblico, richiede un costante aggiornamento e figure preparate a fronteggiare la sfida della diminuzione degli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati. Per questo motivo l’Unione Romagna Faentina ha pubblicato un nuovo bando di concorso finalizzato alla selezione – a tempo pieno e indeterminato - di un Esperto di Progettazione e Gestione Reti/Infrastrutture.

La nuova figura professionale andrà a potenziare l’attuale squadra impegnata sul fronte della mobilità sostenibile – inserita nel Servizio Sviluppo Economico, Mobilità sostenibile e Smart City - e si dedicherà, tra le altre, ad attività come l’analisi e la verifica periodica sullo stato dei trasporti pubblici e della mobilità sul territorio, la conduzione e gestione degli interventi per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile e innovativa e dovrà inoltre coniugare le tematiche della mobilità con le strategie per l’ottimizzazione e l’innovazione dei servizi pubblici, grazie all’impiego delle nuove tecnologie di comunicazione e digitalizzazione, in ottica di smart city.

La scelta di potenziare questo ambito organizzativo è indicatore della volontà dell’Unione – già espressa con la creazione a fine 2022 del Settore Sviluppo Economico e Smart City – di investire in una strategia complessiva di “città intelligente”, improntata sul benessere dei cittadini, sulla sostenibilità e sull’efficienza delle risorse, con l’obiettivo di realizzare un “ecosistema” dell’innovazione locale e integrato con azioni concrete in materia di transizione ecologica e trasformazione digitale.

Per partecipare al concorso è necessario il possesso di un diploma di laurea in architettura/urbanistica, ingegneria o informatica.

Domande – esclusivamente online - aperte fino alle ore 13.00 dell’11 aprile 2023.

Per tutte le info e i requisiti necessari alla partecipazione consultare la sezione Amministrazione Trasparente del sito web romagnafaentina.it, al percorso “Bandi di concorso” > “Bandi di concorso e procedure selettive”.