Mobilità sostenibile: parte il progetto 'Piedibus' per due scuole elementari del Cervese

Martedì la scuola primaria Carducci di Castiglione di Cervia e la scuola primaria Spallicci di Pinarella hanno attivato due linee Piedibus in occasione dell’inizio della doppia settimana di mobilità sostenibile, iniziativa regionale del progetto Siamo Nati per Camminare che promuove da lunedì 20 a venerdì 31 marzo il monitoraggio degli spostamenti casa scuola, favorendo l’adozione da parte delle famiglie di sistemi più dolci ed ecologici di mobilità sostenibile: in particolare l’utilizzo della bicicletta e dello spostamento a piedi al posto dell’uso quotidiano dell’automobile.

L’attivazione delle due linee permette alle famiglie delle due scuole di poter usufruire di una possibilità in più: partecipare al Piedibus oltre a creare un vantaggio ambientale in termini di minori emissioni di inquinanti, permette alle bambine e ai bambini partecipanti di fare amicizia, conoscere il territorio, imparare le basilari regole di circolazione stradale, percorrendo i percorsi accompagnati da adulti accompagnatori.

La scuola primaria Carducci di Castiglione ha attivato la linea che vede attualmente una trentina di bambini partecipanti i quali, accompagnati dai docenti del plesso e da alcuni genitori e volontari locali, partono da scuola, percorrono la pista ciclo pedonale fino a via Castiglione 88 per poi rientrare a scuola effettuando il percorso inverso. Il gruppo è stato scortato lungo tutto il percorso da un’agente della Polizia Locale di Cervia e i bambini sono stati salutati dall’Assessore Cesare Zavatta che ha accompagnato poi il gruppo per tutto il tragitto.

La scuola primaria Spallicci di Pinarella ha inaugurato il nuovo percorso della linea A, con ritrovo presso il parcheggio antistante il Ristorante Il Moro, partenza prevista alle ore 7.58 per raggiungere l’ingresso della scuola di Viale Nettuno alle ore 8.10 percorrendo il percorso ciclo pedonale di Via Pinarella. Il gruppo conta 6 bambini iscritti, tutti di classe prima, scortato da alcuni genitori accompagnatori che si sono resi disponibili per far vivere ai loro figli questa stupenda esperienza. Per seguire il gruppo era presente un referente del centro di educazione ambientale LABTER del Comune di Cervia e Fabio Savini, Responsabile del Servizio Politiche Educative del Comune che hanno accompagnato i bambini fino all’arrivo dove è stata scattata una bella foto di gruppo insieme agli insegnanti.